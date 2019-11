An diesem Tag war es auf den Balearen 2019 am vollsten

So voll wird es im Sommer gerne mal auf Mallorca, hier in Can Picafort.

2.070.156 Personen sind am 13. August 2019 gleichzeitig auf Mallorca und den drei anderen Balearen-Inseln gewesen. Damit war dieses Datum der Tag mit den meisten Menschen in diesem Jahr.

Das balearische Statistikinstitut Ibestat hat am Mittwoch (6.11.) die August-Zahlen bekanntgegeben, traditionell der Monat mit der höchsten Bevölkerungsdichte auf den Inseln. Die Balearen verdoppelten an diesem Tag ihre Einwohnerzahl nahezu. Insgesamt war es, wie ebenfalls üblich, in der ersten August-Hälfte am vollsten auf den Inseln.

Somit waren am diesjährigen Rekordtag nur 4.000 Menschen weniger auf den Inseln als beim Allzeitrekord 2017. Im vergangenen Jahr war der Tag mit der höchsten Bevölkerungsdichte der 7. August. Damals weilten über 30.000 Menschen weniger auf den Inseln als 2019.

Insgesamt steigt die Bevölkerungszahl im Sommer kontinuierlich an. In diesem Jahr waren im Juli an zwölf Tagen mehr als zwei Millionen Menschen auf den Inseln, im Vorjahr war das nur an vier Tagen der Fall. Und im August waren es gar an 22 Tagen mehr als zwei Millionen Menschen, im Vorjahr an 16 Tagen. /jk