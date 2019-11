Papierbetrieb im Gewerbegebiet Marratxí in Flammen

Brand in Marratxí.

Brand in Marratxí. Foto: Feuerwehr

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Mallorca sind seit Donnerstagmorgen (7.11.) im Einsatz, um einen Brand in einem Papier-Recycling-Betrieb im Gewerbegebiet von Marratxí zu löschen. Wegen der Nähe zu einer Tankstelle laufen die Arbeiten auf Hochtouren.

Das Feuer brach gegen 11.30 Uhr aus, die Rauchsäule ist weithin sichtbar. In dem Betrieb lagern große Mengen Papier, so dass sich das Feuer schnell ausbreiten konnte. Im Einsatz sind die Feuerwehr von Palma de Mallorca sowie Feuerwehrleute der Wachen in Calvià, Llucmajor und Inca. /ff