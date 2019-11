Ufo-Sichtung auf Mallorca jährt sich zum 40. Mal

Bis heute bilden Ufos, also unbekannte Flugobjekte, die Grundlage für wilde Verschwörungstheorien und damit auch reichlich Stoff für viele Sciene-Fiction-Film.

Auch auf Mallorca wurden in der Vergangenheit unidentifizierten Flugobjekte gesichtet. Der bekannteste Fall ereignete sich vor vierzig Jahren.

Am 11. November 1979 musste ein Flugzeug, das vom Flughafen in Palma de Mallorca nach Teneriffa gestartet war, am Flughafen von Manises (Valencia) notlanden. Es war das erste Mal in der Geschichte Spaniens, dass ein Verkehrsflugzeug wegen einer möglichen Ufo-Sichtung zu einer Notlandung gezwungen wurde.

Die beiden Piloten hatten zuvor nahe der Maschine leuchtende Flugobjekte gesichtet. Weder die Verantwortlichen des militärischen Radars in Torrejón de Ardoz (Madrid) noch im Kontrollzentrum von Barcelona hatten eine Erklärung für das Phänomen.

Hintergrund: In den 70er und 80er-Jahren trafen sich auf Mallorca hunderte Menschen, um Ufos zu beobachten

Ein paar Kilometer weiter östlich, in Sóller, fotografierte José Climent, ein Bewohner des Dorfes, das Spektakel über dem Gipfel des Puig de l'Ofre in der Tramuntana vom Marktplatz aus mit seiner Kamera, kurz nachdem er aus dem Kino gekommen war.

Zahlreiche nationale und internationale Medien veröffentlichten sein Foto in den Tagen danach.

Auch vierzig Jahre nach dem Vorfall kann niemand genau erklären, was damals genau passiert ist. José Climent jedenfalls ist sich sicher, dass er im entscheidenden Augenblick mit seiner Kamera ein paranomales Phänomen eingefangen hat. /sw