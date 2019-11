Metro fährt wieder ab Plaça d'Espanya zur Universität

Nachdem es am Donnerstag zu einem Kurzschluss in einem Verteilerkasten des Energienetzes der Metro in Palma de Mallorca gekommen war, fährt die U-Bahn ab Montag (11.11.) wieder wie gewohnt zwischen dem Plaça d'Espanya und der Universität. Bis Sonntag hatten die Reparaturarbeiten gedauert. Die ersten Tests seien zufriedenstellend gelaufen, vermeldete der technische Reparaturservice.

Die Panne wurde durch einen Kurzschluss in einem Verteilerkasten ausgelöst, der den Strom für die Oberleitungen reguliert. Busse wurden als Schienenersatzverkehr eingesetzt.