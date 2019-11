Herbstwetter auf der Sonneninsel: nachts bis zu 4 Grad in Palma

Das Wetter bleibt stürmisch und wechselhaft auf Mallorca. Das spanische Wetteramt Aemet warnt am Dienstag (12.11.) vor heftigem Wind (Warnstufe Gelb) und unruhiger See mit hohen Wellen (Warnstufe Orange). Am Mittwoch (13.11.) gilt die Warnstufe Gelb wegen gefährlich hoher Wellen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zum Meer. Immer wieder kommt es zu tragischen Vorfällen, weil Spaziergänger oder Wassersportler die Gefahren unterschätzen.

Dafür gibt es am Dienstag erstmal eine Regenpause. Wer seine Wäsche im Freien trocknet, sollte vor allem den windigen aber mitunter sonnigen Vormittag nutzen. Gegen Abend können dann wieder einzelne Schauer fallen. Die Temperaturen steigen tagsüber bis auf 16 (Palma de Mallorca) oder 17 Grad (Felanitx). In der Nacht wird es zumindest in der Balearen-Hauptstadt mit 4 Grad richtig zapfig.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch am Mittwoch wechseln sich Schauer mit heiterem Himmel ab. Dabei kann es zu Gewittern mit teilweise heftigen Regengüssen kommen. Nachts wird es etwas milder. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben bei 16 bis 17 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es herbstlich. Regenschauer und sonnige Stunden wechseln sich ab. Gewitter sind nicht auszuschließen. Der Wind bleibt böig. /tg