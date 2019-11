Dauerregen mit Gewitter und Hagel auf Mallorca

Schmuddelwetter auf Mallorca: Am Mittwoch (13.11.) muss den ganzen Tag über mit Regen auf der Insel gerechnet werden. Die Temperaturen schaffen es nur auf Werte von bis zu 16 Grad, in der Tramuntana auf maximal 12 Grad. Nachts wird es frisch bei Tiefstwerten um die 6 Grad in Palma de Mallorca.

Zumindest wurden inzwischen alle Warnstufen aufgehoben - weder starker Wind, noch hohe Wellen oder Starkregen drohen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Genauso verregnet geht es am Donnerstag (14.11.) weiter, hinzu kommen örtliche Gewitter, die auch stärker ausfallen können. Der Wind kann zwischendurch ordentlich auffrischen. Zwischen 6 und 18 Uhr gilt Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen an der gesamten Küste von Mallorca mit Ausnahme des Nordostens. Die Temperaturen: tagsüber maximal 18 Grad, nachts Tiefstwerte zwischen 3 und 8 Grad.

Am Freitag (15.11.) sowie auch am Samstag (16.11.) kommen zu Regen und Gewitter laut Vorhersage auch Hagel hinzu. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.100 Meter - es kann also in den Höhenlagen der Tramuntana schneien. Der Wind weht teils kräftig aus Westen und Nordwesten. /ff