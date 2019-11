So sieht es an Bord des Flugzeugträgers "Juan Carlos I" aus

Der Flugzeugträger "Juan Carlos I" der spanischen Marine hat am Dienstag (12.11.) im Hafen von Palma de Mallorca angelegt. Das Flaggschiff der Armada ist für mehrere Wochen in den Gewässern rund um die Balearen-Inseln unterwegs und nimmt zusammen mit anderen Schiffen an den Manövern des Balearex-19 teil.

Ein Mitarbeiter der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" verbrachte mehrere Tage an Bord. Beeindruckt berichtete José Miguel L. Romero anschließend von den Sicherheitsvorkehrungen und dem komischen Gefühl sich ohne Tageslicht unter Deck aufzuhalten. Die Fotogalerie zeigt die Eindrücke des fünftägigen Besuchs an Bord. /tg