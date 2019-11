Schmuddelwetter auf Mallorca mit starken Windböen, Gewitter und Hagel

Can Pastilla am Donnerstagmorgen.

Mallorca, vom Winde verweht. Auf der Insel gilt am Donnerstag (14.11.) die Warnstufe Gelb wegen starker Windböen. Die Warnstufe ist bis 19 Uhr in Kraft und gilt an der gesamten Südwestküste von Mallorca. Die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen. Gleichzeitig gibt es eine Warnstufe Gelb wegen stürmischer See und hoher Wellen, sie gilt an der gesamten Küste mit Ausnahme des Nordostens.

Gerechnet werden muss am Donnerstag zudem mit starken Regenfällen, Gewitter und Hagel. Dazu gibt es recht milde Temperaturen, die Werte steigen auf bis zu 18 Grad in Felanitx oder Sa Pobla, in der Tramuntana auf Werte von bis zu 14 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 6 und 9 Grad.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag (15.11.) ist weiterhin Vorsicht wegen hoher Wellen an der Küste geboten, die Warnstufe Gelb gilt aber nur noch an der Südwestküste. Weiterhin sind Gewitter und Hagel vorhergesagt, die Schneefallgrenze sinkt auf tausend Meter - es kann also in den Höhenlagen der Tramuntana schneien. Der Wind weht mitunter stärker, es ist aber keine Warnstufe für Freitag ausgegeben.

Am Wochenende geht es im Prinzip genauso weiter: Es drehen Regen, Gewitter und Hagel. Es gibt aber bislang keine Warnstufen. Am Sonntag wird es etwas milder, die Schneefallgrenze steigt auf 1.200 Meter. /ff