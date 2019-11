Zimmermädchen treffen sich zu Kongress in Palma de Mallorca

Planen weitere Proteste in den kommenden Wochen: Pflegerinnen bei einer Kundgebung in Palma Ende Oktober.

Der Verband spanischer Zimmermädchen versammelt sich am Freitag (15.11.) zum zweiten nationalen Kongress in Palma de Mallorca. Die „Kelly Union" kämpft für bessere Arbeitsbedingungen und gerechten Lohn sowie gegen Belästigung am Arbeitsplatz. Die für die Arbeit typischen Leiden sollen zudem als Berufskrankheit anerkannt werden. Die balearische Landesregierung präsentiert eine Studie über die Situation der „Kellys" auf den Inseln. Weit über die Hälfte von ihnen leidet unter chronischen Schmerzen.

