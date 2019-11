Feministinnen bekennen sich zur Aktion mit den blutgefüllten Flaschen auf Mallorca

Das Rätseln um den Sinn der mysteriösen Plastikflaschen mit rotem Inhalt auf Mallorca ist gelüftet. Tagelang waren an verschiedenen Plätzen der Städte und Dörfer der Insel Flaschen aufgetaucht, deren Inhalt an Blut erinnerte. Als einzigen Hinweis fanden die Betrachter Etiketten mit dem Hashtag #SeguiuEnSilenci (etwa "Ihr schweigt weiter" oder "Ihr brecht das Schweigen nicht").



Die Feministische Bewegung Mallorca (Movimiento Feminista de Mallorca) erklärte nun den Hintergrund der Aktion in einem Tweet: "Laut @feminicidio wurden seit 2010 1.076 Frauenmorde in diesem Land registriert. Allein 2019 wurden 90 Frauen durch Männerhand ermordet. Aber Ihr brecht das Schweigen nicht.





#SeguiuEnSilenci hola? Alquien sabe qué es esto?? En Plaza del Tubo.... pic.twitter.com/tuPAhIrfnN — HastaElMoño (@HastaElMoo14) November 12, 2019

#SeguiuEnSilenci ei bona gent, qualqú sap de què va aquest hashtag?? El líquid ni idea d qué ès...i pas d'obrir-la pic.twitter.com/JDq2aV36zn — Luna L. (@Luna_mallo) November 12, 2019

Seit Dienstag (12.11.) waren auf Twitter Fotos mit solchen Plastikflaschen veröffentlicht worden, die in Palma, Artà Bunyola und anderen Orten aufgenommen wurden. Das Blut in den Flaschen soll an das vergossene Blut ermordeter oder vergewaltigter Frauen erinnern, um das Schweigen zu dem Thema zu brechen. Am 25. November finden jedes Jahr internationale Proteste gegen die Gewalt gegen Frauen statt.