Größte Stromtankstelle auf Mallorca geht in Betrieb

Zehn neue Schnellladepunkte für Elektroautos auf einmal: Am Donnerstagnachmittag (14.11.) wurde im Gewerbegebiet Son Castelló nördlich von Palma de Mallorca die sogenannte Electrolinera eingeweiht, eine Stromtankstelle mit zehn Anschlüssen von jeweils 50 Kilowatt. Es ist die größte Installation ihrer Art auf den Balearen und eine der größten spanienweit. Zustande kam die Initiative durch die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung von Palma mit der Unternehmervereinigung Asima.

Wie der Präsident der Mobilitätsfirma QEV, Enrique Bañuelos, verkündete, sollen im Februar 2020 neue Ladepunkte auf den Inseln installiert werden, so unter anderem in Inca und Magaluf. Außerdem soll Formentera langfristig die erste Insel im Mittelmeer ohne CO2-Emissionen werden. Nahe des Einkaufszentrums Ocimax in Palma de Mallorca wird demnächst eine weitere Ladestation in Betrieb genommen.