Steinbrocken schlägt Dach an Steilküste von Mallorca ein

Die lang anhaltenden Regenfälle auf Mallorca haben in den vergangenen Tagen mehrfach zu Steinschlag im Tramuntana-Gebirge geführt, ohne dass dies bislang zu Verletzten geführt hätte. Am Donnerstagnachmittag (14.11.) löste sich ein Felsbrocken an der Steilküste von Escorca und schlug in das Dach eines Hauses ein, in dem sich zu dem Zeitpunkt niemand befand. Ein weiterer Brocken rollte auf die Landstraße Richtung Sa Calobra.



Die Feuerwehr entschärfte drei weitere Gefahrenherde. Dabei handelte es sich um Felsbrocken, die kurz davor waren, unkontrolliert abzurutschen.





Hem finalitzat intervenció a Sa Calobra @EscorcaViu d"un desprendiment que ha afectat a dues infraestructures.

Hem fet caure de manera controlada tres pedres amb risc imminent de caiguda.

Feina coordinada amb @carreteresdeMca pic.twitter.com/r8KFPGi8it — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) November 14, 2019