Regen, Wind und Kälte bestimmen das Wetter auf Mallorca

Auch wenn sich zwischendurch immer mal wieder die Sonne zeigt. Insgesamt bleibt es kalt, windig und regnerisch auf Mallorca. Und in den Bergen kann der Niederschlag in Form von Schnee fallen.

Am Freitag (15.11.) liegt die Schneefallgrenze um die 1.100 Meter. Am heiter bis wolkigen Himmel ziehen ab und zu auch Gewitterwolken auf. Dann kann es zu Regengüssen und mitunter heftigen Windböen kommen. Der Wind weht aus westlichen Richtungen

Tagsüber werden es 14 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx, 15 Grad in Sa Pobla und nur 9 Grad in den Bergen um Lluc. Nachts sinkt die Temperatur auf Werte um die 6 Grad (3 Grad in den Bergen).

Auch am Samstag kann es zu Gewittern mit Regen und sogar Hagel kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 Meter. Der Wind dreht auf nördliche Richtungen lässt aber deutlich nach. Nachts wird es nochmal deutlich kühler mit Temperaturen um die 4 Grad in Palma und um den Gefrierpunkt im Bergdorf Lluc.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag dreht der Wind wieder auf westliche Richtungen und wird böiger. Die Temperaturen steigen leicht. Örtliche Gewitter können Regen- und Hagelschauer bringen. Das regnerische, kühle und windige Wetter soll dann auch die neue Woche einläuten.