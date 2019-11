Taschendiebin an der Playa de Palma drei Mal in wenigen Tagen gefasst

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca und der Ortspolizei haben in den vergangenen Tagen gleich drei Mal eine 23-Jährige an der Playa de Palma festgenommen, die Urlauber bestohlen und dabei auch Gewalt angewendet haben soll.

Die Frau suchte ihre Opfer vor allem in der Nähe von Hotels im Gebiet der Schinkenstraße, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Freitag (15.11.) heißt. Vorbeikommenden Urlauberinnen vorwiegend fortgeschrittenen Alters habe sie dann die Handtasche entwendet. Da es aber wegen der Nebensaison zuletzt nur noch wenige Opfer gab, sei die Frau auch vor Gewaltanwendung nicht zurückgeschreckt, um an ihre Beute zu kommen.

Die Frau ist laut der Pressemitteilung polizeibekannt, Schon davor sei sie rund ein Dutzend Mal wegen Diebstahldelikten festgenommen worden. /ff