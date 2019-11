Schnee in den Bergen von Mallorca

Und es hat wieder geschneit auf Mallorca. Auf dem Puig Major, dem höchsten Berg der Insel, war am Samstagmorgen (16.11.) eine weiße Haube zu erkennen. Der spanische Wetterdienst Aemet veröffentlichte ein vom Hafen von Palma de Mallorca aus aufgenommenes Foto, auf dem die weiße Pracht zu erkennen ist. Erstmals in diesem Winterhalbjahr hatte es am vergangenen Wochenende in den Höhenlagen der Tramuntana geschneit.

Warnstufe am Sonntag auf Mallorca

Laut Aemet könnte es im Laufe des Tages erneut in den Höhenlagen von Mallorca schneien, eine Kaltfront hat Mallorca im Griff. Die Schneefallgrenze ist zum Samstag auf 1.100 Meter gefallen. Ortsweise sind starker Regen und Hagel möglich, es wurde aber keine Warnstufe ausgerufen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf gerade einmal 15 Grad in Palma de Mallorca, in Lluc werden es nur 11 Grad. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 1 Grad in der Tramuntana und 7 Grad in Felanitx.

Das waren die Tiefstwerte in der Nacht auf Samstag:



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag (17.11.) lässt sich ab und an die Sonne sehen, es kann aber weiterhin ortsweise regnen. An der Nord- und Ostküste von Mallorca gilt Warnstufe Gelb wegen stürmischer See und hoher Wellen. An ausgesetzten Stellen sind stärkere Windböen möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen leicht auf 17 Grad in Palma de Mallorca. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 6 Grad in Palma de Mallorca und 8 Grad in Felanitx.

Neue Woche startet verregnet

Die neue Woche startet stark bewölkt, am Montag (18.11.) sind erneut ortsweise heftige Niederschläge und Hagel möglich. Die Temperaturen sinken wieder etwas. Der Wind weht mitunter stark.

Am Dienstag muss vor allem im Osten von Mallorca weiter mit Regen gerechnet werden. Die Nächte werden frischer, die Tageshöchsttemperaturen steigen leicht. /ff