Kalte Nächte auf Mallorca, aber tagsüber bis zu 18 Grad

Can Pastilla am Sonntagmittag. Foto: MZ-Livecam

Wenn auf Mallorca das Thermometer unter zehn Grad fällt, kommt das vielen Insulanern einem Kälteschock gleich. Derzeit ist das der Fall: In der Nacht auf Sonntag (17.11.) wurden im Inselinnern sowie in der Tramuntana Tiefsttemperaturen im einstelligen Bereich gemessen.

Am kältesten wurde es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet in der Serra de Alfàbia im Tramuntana-Gebirge mit einem Tiefstwert von 4 Grad. Aber auch in der Gemeinde Campos wurde es einer Temperatur von 5 Grad recht ungemütlich.



Der Sonntagmorgen auf Mallorca startete kalt, aber sonnig, nachdem es noch in der Vornacht in den Höhenlagen der Tramuntana geschneit hatte. Inzwischen ist die Schneefallgrenze wieder auf 1.300 Meter gestiegen. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf bis auf 18 Grad in Felanitx oder Sa Pobla, in Lluc bleibt es bei maximal 12 Grad.

Alle Warnstufen wurden zum Sonntag aufgehoben, es sind derzeit auch keine weiteren in Sicht. Dennoch muss am Sonntag (17.11.) ortsweise mit Gewitter und Hagel gerechnet werden, aber wohl eher in der zweiten Tageshälfte. Der Wind weht ortsweise böig.

Neue Woche startet verregnet

Die neue Woche startet stark bewölkt, am Montag (18.11.) sind erneut ortsweise heftige Niederschläge und Hagel möglich. Ab und zu lässt sich aber auch die Sonne sehen. Die Temperaturen sinken wieder etwas. Der Wind weht mitunter stark.

Am Dienstag muss vor allem im Osten von Mallorca weiter mit Regen gerechnet werden. Die Nächte werden frischer, die Tageshöchsttemperaturen steigen leicht.

Und auch am Mittwoch bleibt das Wetter durchwachsen, weiter sind Gewitter möglich. /ff