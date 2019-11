Mann stirbt bei Verkehrsunfall in der Nähe von Can Picafort

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag (17.11.) bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Muro und Can Picafort im Nordosten von Mallorca ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Pkw von der Straße abgekommen.

Zu dem Unfall kam es kurz vor Mitternacht in der Nähe des Kreisverkehrs von Can Picafort, wie es in mallorquinischen Medien heißt. In einer Kurve verlor der Fahrer aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kreuzte die Gegenfahrbahn und rammte mehrere Bäume.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Mann mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Guardia Civil hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. /ff