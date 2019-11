Europaweit agierende Bande von Graffiti-Sprayer festgenommen

Zugriff in Burgos, Vizcaya und Toldedo: Die Guardia Civil hat drei Männer und eine Frau festgenommen, die zu einer Bande von Graffiti-Sprayer gehören sollen. Die zwischen 26 und 28 Jahre alten Verdächtigen sollen Züge in Europa beschmiert haben. So sollen sie neben in Spanien auch Deutschland, Holland, Frankreich, Italien, Rumänien und Portugal bereist haben, um mehr als 2.000 Züge zu verunstalten. Auch auf den Balearen sollen sie aktiv gewesen sein. Dabei soll insgesamt ein Folgeschaden in Höhe von sechs Millionen Euro entstanden sein.

Nach Informationen der Polizei sollen die Männer die Züge besprüht haben, während sich die Frau um die Reiselogistik gekümmert und die Werke fotografiert hat. Die Polizei stellte mehr als 2.000 Fotos sicher, die zum Teil in Fotoalben eingeklebt oder auf Festplatten gespeichert waren. Die meisten ihrer Werke markierten die Sprayer mit in der Szene bekannten "tags", so sind die Ermittler ihnen auf die Spur gekommen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Bande ihre Reisen mit dem Verkauf von Drogen finanziert hat. Bei den Hausdurchsuchungen in Burgos fanden sie drei Kilogramm Marihuana und Haschisch und dazugehörige Waagen zum Verkauf. /lk