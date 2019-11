Luftschutzbunker wird neue Attraktion in Palma de Mallorca

Was viele gar nicht wissen: In der Stadt Palma de Mallorca gibt es hunderte ehemaliger Luftschutzbunker aus den Jahren des Spanischen Bürgerkriegs (1936 bis 1939). Fast alle sind verschlossen und den meisten Bürgern unbekannt. Das soll sich nun ändern. Die Balearen-Hauptstadt will einige von ihnen dem allgemeinen Publikum öffnen.

Am Sonntag (17.10.) führte deswegen der Historiker Bartomeu Fiol eine Gruppe Interessierter durch einen Tunnel, der vom Paseo Sagrera an Palmas Stadtmauer zum Carrer Sant Pere führt. Fiol gilt als Experte für dieses Gebiet und veröffentlicht kürzlich ein Buch zu dem Thema. Das Rathaus will ab kommendem Jahr geführte Touren durch diesen und möglicherweise weitere Luftschutzbunker anbieten.

Fotogalerie: So sieht es im Luftschutzbunker in Palma aus

Die ersten Besucher konnten sehen, wie sich hinter einer normalerweise verschlossenen Metalltür in der Stadtmauer ein Tunnel öffnet, der im Zickzack durch die Stadtmauer und schließlich zu einem Luftschutzbunker führt. Neben etwa 130 Bunkern in öffentlichen Gebäuden gebe es noch etwa 600 Bunker in Privathäusern in Palma de Mallorca, erklärte Fiol bei der Führung. /tg