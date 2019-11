So wirkt sich die Thomas Cook-Pleite auf Mallorcas Flughafen aus

Der Flughafen Palma de Mallorca gehört zu den europäischen Airports, in denen der Flugverkehr im vergangenen Monat Oktober am stärksten zurückgegangen ist. Klassische Urlaubsdestinationen wie die spanischen Balearen-Inseln sowie die Kanaren litten dabei stark unter der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook, während die Zahl der Flüge in Europa insgesamt zunahm.

Das geht aus den Zahlen der europäischen Flugsicherheit Eurocontrol hervor. Im Oktober 2019 gab es an den 50 größten europäischen Flughäfen im Durchschnitt 16.339 Starts und Landungen in dem Monat. Im Vergleich zum Oktober 2018 bedeutet das eine Steigerung. Die meisten Airports verzeichneten einen leichten Anstieg. Hervorzuheben ist der Flughafen Mailand Malpensa, wo der Verkehr um 40 Prozent stieg.

Durch den Konkurs des Reiseveranstalters Thomas Cook ist in einigen Flughäfen der Verkehr jedoch merkbar zurückgegangen. Dazu gehören die Flughäfen auf den Kanaren und den Balearen. Betroffen waren insbesondere Verbindungen mit Großbritannien und Deutschland.

Besonders deutlich war der Rückgang am Airport Palma de Mallorca, wo die Zahl der Starts und Landungen im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf durchschnittlich 348 Flüge am Tag sank. Auf Gran Canaria sank die Zahl der Operationen auf 167 Starts und Landungen, was einem Rückgang von 5,7 Prozent entspricht. In Madrid und Barcelona stieg die Zahl der Flüge um 2,1 Prozent beziehungsweise 0,6 Prozent. /tg