Zugbeschmieren kostet Steuerzahlern auf Mallorca 700.000 Euro

Die balearische Eisenbahngesellschaft SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca) beziffert den durch Graffiti entstandenen Sachschaden auf Mallorca im Jahr 2018 auf 681.465 Euro. 73 Züge habe man 2018 von Graffitis befreien müssen, insgesamt waren 3.005 Meter beschmiert. Alleine die Reinigung hat 60.100 Euro gekostet. Hinzu kommen noch der zusätzliche Aufwand an Personal, Spezialreiniger, extra Energiekosten und die Zeit, in der die Züge nicht unterwegs und damit kein Geld erwirtschaften können. Die angesprühten Züge müssen in den Werkstätten von Son Rullán gereinigt werden. In diesem Jahr waren das bereits 38 Züge, insgesamt 1.221 Meter wurden von der Farbe befreit. Den entstandenen Schaden beziffert SFM auf 276.895 Euro.

Sieben Anzeigen hat SFM gegen mutmaßliche Sprüher gestellt, ein Mann musste 2.041 Euro für 9 beschmierte Meter Zugwand zahlen. Die Eisenbahngesellschaft hat bereits das nächtliche Sicherheitspersonal erhöht und die Kameraüberwachung ausgeweitet.

Laut der soziologischen "Broken-Windows-Theory" tragen Graffitis zu einem Gefühl der Unsicherheit bei und gelten als Zeichen der Verwahrlosung.

Am Montag (18.11.) hatte die Guardia Civil im spanischen Burgos, Toledo und in der Region Bilbao drei Männer und eine Frau festgenommen, die europaweit 2.000 Züge beschmiert haben sollen. Darunter auch auf den Balearen.