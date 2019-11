Mallorca im Test: Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten der Insel?

Der letzte Handwerker hat ausgezeichnet gearbeitet – oder aber außer Dreck und einer hohen Rechnung nichts gebracht? Würden Sie den Autovermieter, mit dem Sie unlängst auf der Insel unterwegs waren, Freunden empfehlen? Haben Sie sich über die ­Gepäckregelung der Fluggesellschaft geärgert? Und wie gut gefällt Ihnen das Angebot des Golfclubs, auf dem Sie hin und wieder ­abschlagen? Die Mallorca ­Zeitung möchte es wissen.

Zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) ermitteln wir ab sofort regelmäßig, wie zufrieden die deutschsprachigen Urlauber und Residenten mit den Angeboten der Firmen auf Mallorca sind. Es geht um Aspekte wie Service-Qualität, Kompetenz, Schnelligkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Deutsche Kundeninstitut erhebt die Zufriedenheit von Kunden und Verbrauchern in Deutschland bereits seit zehn Jahren. Dabei arbeitet das in Düsseldorf ansässige Unternehmen mit führenden deutschen Medien wie dem „Handelsblatt", der „Wirtschaftswoche" oder „Euro am Sonntag" zusammen. Zuletzt testete die Mallorca Zeitung 2015 mit dem DKI die Angebot von Mietwagenfirmen auf Mallorca.

Auch diesmal werden sich die Autovermieter wieder Ihren Bewertungen stellen. Darüber hinaus möchten wir zunächst mehr über Fluggesellschaften, Bau- und Handwerksfirmen, Ferienvermieter, Golfplätze und Supermärkte in Erfahrung bringen. Weitere Branchen kommen nach und nach hinzu.

An der vom Deutschen Kundeninstitut entworfenen Online-Umfrage kann man in nur wenigen Mi­nuten vom Computer, Notebook oder Handy aus teilnehmen. Die Kunden ­bewerten die Leistungen der von ihnen ausgewählten Anbieter mit einem Schulnotensystem von 1 bis 6. Die Teilnehmer dürfen ­jedes Unternehmen nur einmal bewerten, damit die Ergebnisse nicht verfälscht werden. Auch die Unternehmen selbst können ihre Kunden zur Teilnahme ermuntern: Wo der Kunde ­König ist, will man das die Welt ja auch wissen lassen.

Auf Grundlage der ein­gegangenen Bewertungen ermittelt das DKI die Kundenchampions der Insel. Die Gewinner werden von der Mallorca Zeitung bekannt gegeben und können danach mit unserem Gütesiegel werben.

Also: Machen auch Sie mit, und lassen Sie möglichst viele Menschen an Ihren Erfahrungen teilhaben! Hier geht es zu den Umfragen.