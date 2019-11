Viertes Haus in Palma de Mallorca in einer Woche wegen Einsturzgefahr evakuiert

Wegen eines drohenden Einsturzes ist am Donnerstag (21.11.) das vierte Gebäude innerhalb weniger Tage in Palma de Mallorca evakuiert worden. Zuvor waren in einem der Stockwerke des Hauses im Viertel La Soledad "strukturelle Probleme" festgestellt worden, teilte die Ortspolizei mit.

Die Behörden auf Mallorca kümmerten sich um eine provisorische Unterkunft für die betroffenen Familien, die in dem achtstöckigen Gebäude wohnen.

Zuvor waren am Sonntag und am Montag zwei Häuser im Viertel Pere Garau geräumt worden, am Dienstag folgte ein Gebäude im Carrer Riera, wo sich früher das Kino Astoria befand. /ff