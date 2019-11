Warnstufe Gelb: Stürmische See und starke Windböen auf Mallorca

Nach ein paar Sonnenstrahlen am Donnerstag (21.11.) geht es auf Mallorca sehr ungemütlich weiter: Starker Wind, Gewitter und immer wieder Regen bestimmen das Insel-Wetter.

Der Donnerstag sollte ausgenutzt werden, es gibt vor allem am Nachmittag einen Sonne-Wolken-Mix, es kann aber auch ortsweise regnen und gewittern. Die Temperaturen steigen bis auf 17 Grad in Felanitx und 15 Grad in Palma de Mallorca. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen bei 9 Grad in der Balearen-Hauptstadt und 7 Grad in Sa Pobla.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag (22.11.) gilt ab mittags Warnstufe Gelb wegen starker Windböen und stürmischer See an der gesamten Küste von Mallorca. Der Wind weht ab dem Nachmittag mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde. Tagsüber werden immerhin Temperaturen von bis zu 17 Grad erreicht, im Südosten von Mallorca sogar 18 Grad. In der Tramuntana steigen die Werte nicht über 13 Grad. Nachts liegen die Tiefsttemperaturen bei 10 Grad, im Gebirge bei 6 Grad.

Die Warnstufe Gelb ist auch am Samstag (23.11.) in Kraft, mit Ausnahme der Nordostküste von Mallorca. Weiterhin wird vor starken Windböen und stürmischer See gewarnt. Die Regenfälle können ortsweise stärker ausfallen, es drohen weiterhin Gewitter.

Für Sonntag gibt es noch keine Warnstufe, das Schmuddelwetter geht aber in jedem Fall weiter. Es ist bewölkt, regnet immer wieder und es gibt ortsweise Gewitter. Die Tagestemperaturen steigen leicht. /ff