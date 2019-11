Palma de Mallorca: Hier erleben Sie die Weihnachtsbeleuchtung in in voller Pracht

Das Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca ist zu einer festen Größe im Fiesta-Kalender der Insel geworden. Und in diesem Jahr 2019 soll der Lichterglanz über Weihnachten, Silvester und den Dreikönigstag noch spektakulärer werden, verspricht das Rathaus Palma.

Am Donnerstag (28.11.), also am Abend bevor mit dem Black Friday auch auf Mallorca das große Weihnachts-Shopping einsetzt, feiert Palma mit dem Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung ein Spektakel, das insbesondere Kinder und Familien anlocken soll. Währenddessen locken die Geschäfte mit besonderen Angeboten und Rabatten, um das Weihnachtsgeschäft schon vor dem Dezember anzukurbeln.



Wann wird die Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca angeknipst?

Das Anschalten der Festbeleuchtung findet am Donnerstag (28.11.) in der Innenstadt von Palma statt. Das Rahmenprogramm mit Zirkus-Darbietungen und Kinderanimation beginnt um 17.30 Uhr auf dem Borne-Boulevard von Palma.



Wo sieht man die Weihnachtsbeleuchtung am besten?

Das Hauptprogramm zum Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung findet auf der Plaza de la Reina (am sogenannten Schildkrötenbrunnen) statt. Der Countdown zum Umlegen des Schalters wird aber auch am Rathaus Palma und am Casal Solleric auf Leinwänden übertragen, um das Gedränge in Maßen zu halten.

Zuschauen kann man also:

an der Plaça de la Reina

an der Plaça Joan Carles I (vor dem Casal Solleric)

und an der Plaça de Cort (am Rathaus von Palma, bei dem alten Olivenbaum)

Fotogalerie: So sah die Weihnachtsbeleuchtung in Palma letztes Jahr aus

Die Stadt Palma de Mallorca lässt sich die Zeremonie zum Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung 73.000 Euro kosten. Insgesamt kostet die Weihnachtsbeleuchtung sogar 900.000 Euro, samt Installation, Entfernung, Instandhaltung und Anschaffung neuer Leuchtelemente. In diesem Jahr werden erstmals ausschließlich stromsparende LED-Leuchten eingesetzt.

Video: So hat Palma de Mallorca die Weihnachtsbeleuchtung letztes Jahr eingeschaltet

Ab 17.30 Uhr führt der Zirkus Bover ein Familien-Programm zum Thema "Träumen" auf. Samba-Gruppen sorgen für Stimmung durch ihre Trommel-Rhythmen. Um 19.30 Uhr werden Festtags- und Friedenswünsche von Bürgern der Stadt Palma vorgelesen. Die Vorstellung übernimmt der Verband "Engel ohne Flügel" (Ángel sin Alas). Um 20 Uhr wird die Krippe neben dem Rathaus eingeweiht.