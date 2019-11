79-jährige Frau stirbt an der Playa de Palma

An der Playa de Palma hat ein Fußgänger am Samstagmorgen (23.11.) um zehn Uhr morgens die Leiche einer Frau gefunden. Er verständigte den Rettungsdienst. Die Sanitäter konnten jedoch nur noch den Tod feststellen. Die 79-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen gestürzt sein und sich dabei tödlich verletzt haben. Der Unfall ereignete sich in der Straße Cartago, Höhe des Balneario 1. /lk