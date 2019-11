Windig aber milde Temperaturen auf Mallorca

Es ist sehr windig auf der Mallorca, in der Nacht zu Samstag (23.11.) zog ein Regengebiet über die Insel, in Palma de Mallorca gingen starke Regenschauer nieder. Die Temperaturen steigen bis Sonntag auf 17 Grad in Palma de Mallorca, nachts liegen die Tiefstwerte bei 10 Grad, in den Bergregionen wird es etwas kälter. Trotz des Windes bleibt es mild auf der Insel.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Im Innenland werden Samstag (23.11.) Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Km/h erwartet, es gilt zwischen 9 und 24 Uhr die Warnstufe gelb. Die Windrichtung ändert sich im Laufe des Tages von Südwesten nach Nordwesten. An den Küsten im Norden und Nordwesten gilt zudem die gelbe Warnstufe für hohe Wellen. Sonntag wurde noch keine Warnstufe für diese Gebiete herausgegeben.

Für den Süden Mallorcas und den Regionen der Tramuntana gelten bis Mitternacht die Warnstufen (Gelb) für böige Winde und hohe Wellen. Für den Sonntag wird an diesen Küstengebieten weiter vor hohen Wellen gewarnt, während der Wind nachlässt. /lk