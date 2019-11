November auf Mallorca klingt mit Traumwetter aus

Nach dem Schmuddelwetter der vergangenen Tage hat Mallorca die Sonne wieder: Die Wolken haben sich weitgehend verzogen, der Wind hat sich gelegt, die Temperaturen klettern am Montag (25.11.) auf knapp 20 Grad im Inselosten. Alle Warnstufen sind aufgehoben, der Spaziergang an der Küste kann wieder genossen werden.

In Palma de Mallorca werden bis zu 18 Grad erreicht. Nachts wird es frisch bei Tiefstwerten von 9 Grad in der Balearen-Hauptstadt, 11 Grad in Felanitx und 6 Grad in Escorca im Tramuntana-Gebirge.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Noch mehr Sonne gibt es am Dienstag (26.11.), die Höchsttemperaturen steigen leicht. Der Wind weht nur schwach. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad. Praktisch genauso geht es am Mittwoch und Donnerstag weiter, der Wind frischt etwas auf. Nachts wird es etwas milder. /ff