Gericht ordnet Schließung des Restaurants im Hafenclub Molinar an

Am Molinar-Yachthafen wird gebaut.

Am Molinar-Yachthafen wird gebaut. Foto: DM

Die Betreiber des Hafenclubs in Palmas Stadtviertel Molinar müssen ihr Restaurant schließen, damit die Hafenbehörde die geplanten Bauarbeiten fortsetzen kann. Das hat am Montag (25.11.) das Oberlandesgericht in auf Mallorca angeordnet.

Hintergrund: So soll der Hafen am Molinar künftig aussehen

Die Bauarbeiten hatten im April begonnen, mussten dann aber wegen des Rechtsstreits mit dem Restaurant im Hafenclub unterbrochen werden.Trotz mehrfacher Anordnung der Behörde hatten sich die Gastronomen geweigert, den Betrieb einzustellen. /tg