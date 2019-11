Unbekannter zündet Frau auf Spielplatz in Palma de Mallorca an

Eine 70-jährige Frau auf Mallorca ist mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem ein Mann sie auf einem Spielplatz in Palma de Mallorca mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet hatte. Die Frau erlitt Verbrennungen an rund 40 Prozent der Hautoberfläche und wurde in die Klinik Son Espases gebracht.

Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen (26.11.) gegen 10.20 Uhr auf dem Spielplatz des Viertels Son Peretó in Palma. Ortspolizei und Nationalpolizei durchkämmten das Viertel und nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Die Frau saß anscheinend auf einer Bank am Spielplatz, als der Mann sie mit einer Flüssigkeit übergoss, sie anzündete und anschließend floh. Ersten Informationen zufolge soll es sich bei Opfer und mutmaßlichem Täter um ein Paar handelt, das in ärmlichen Verhältnissen in einer verlassenen Hütte nahe des Spielplatzes wohnt. /tg