Extinction Rebellion ruft auf Mallorca zum Boykott des Black Friday auf

Mit einer friedlichen Performance rufen die Klimaschutzaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion auf Mallorca am Freitag (29.11.) zum Boykott des sogenannten Black Friday auf. Ab 16.30 Uhr versammeln sich die Mitglieder der Gruppe unter dem Motto "Stoppt den Konsum-Rausch" an der Plaça Joan Carles I (am sogenannten Schildkrötenbrunnen) und fordern die Zuschauer zu weniger Konsum auf. Wer sich an der Protestaktion beteiligen möchte, solle sich schwarz kleiden und am Treffpunkt erscheinen.



Extinction Rebellion Mallorca erklärt zu der Aktion: "Man kann nicht ständig wachsen wollen in einer endlichen Welt." Deshalb solle man "Nein sagen zum Massenkonsum, zu den damit verbundenen Umweltschäden und Unterdrückungen der Menschenrechte".



Extinction Rebellion ist eine in Großbritannien entstandene weltweite Umweltschutzbewegung, die mit Mitteln des zivilen Ungehorsams gegen die Gefährdung von Menschen, Tieren und Pflanzen als Folge der Klimakrise eintritt. Der Mitbegründer Roger Hallam steht zur Zeit in der Kritik, weil er in Interviews den Holocaust als "einen weiteren Scheiß in der Menschheitsgeschichte" verharmlost. /tg





?? VIERNES 29N A LAS 16:30, Palma.



Acción contra el Black Friday junto a lxs compañerxs de @ForMallorca #BoicottBlackFriday #StopConsumismo.

¿Por qué lo hacemos? ¿A quién se dirige la campaña? ¿Por qué? ¿Qué pedimos?...

?? Estate atento a nuestras RRSS. pic.twitter.com/7WdJU67mdG — Extinction Rebellion Mallorca (@XRMallorca) November 22, 2019