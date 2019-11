Forscherin auf Mallorca gewinnt Preis für Kampf gegen Asiatische Hornisse

Für das Projekt zur Erkennung und Bekämpfung der Asiatischen Hornisse auf Mallorca hat die Balearen-Universität UIB einen Preis der Europäischen Union (EU) erhalten. Die Handy-App Vespapp, die es der Bevölkerung ermöglichte, die Hornisse zu erkennen, zu orten und Informationen über ihre Ausbreitung zu sammeln, erhielt den zweiten Preis für sinnvolle Mittelverwendung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).



Hintergrund: Angriff der Bienenfresser



Die Asiatische Hornisse (avispa velutina) ist eine auf Mallorca eingeschleppte Art, die die Honigbiene und andere Insekten der Insel gefährdet. Wie berichtet, entwickelte das Forscherteam um Mar Leza eine Applikation, die das Aufspüren der Asiatischen Hornisse auf Mallorca ermöglichte. Anhand der Geolokalisation von Fotos konnte die Ausbreitung auf der Insel bildlich dargestellt und errechnet werden, an welchen Orten die lokale Bekämpfung von Nestern sinnvoll ist. Während sich die gefährliche Hornissenart in den ersten Jahren immer mehr ausbreitete, wurden im Jahr 2019 keine Nester mehr entdeckt.





Segon premi per les #IllesBalears al millor projecte

cofinançat amb #Fonseuropeus FEDER amb el programa sobre la detecció i el control de la vespa asiàtica @vespapp impulsat per la @UIBuniversitat.



? https://t.co/I8KUkZTf94 via @HisendaGOIB pic.twitter.com/GbgSsRasAJ