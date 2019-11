Marriott interessiert sich für weitere Hotels auf Mallorca

Foto: Be Live Hotels

Das Hotel Be Live Son Antem. Foto: Be Live Hotels

Die US-amerikanische Kette Marriott ist anscheinend am Kauf weiterer Hotels auf Mallorca interessiert, um die Insel als Standort für Golf-Tourismus auszubauen. Vertreter des Unternehmens besuchten das Hotel Be Live Son Antem in Llucmajor, um sich das Objekt genau anzuschauen, bestätigte das Unternehmen Globalia der Familie Hidalgo auf Mallorca. Entscheidungen seien aber noch keine gefallen.

Möglicherweise interessiere sich Marriott noch für mindestens ein weiteres Hotel der Familie Hidalgo auf Mallorca, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". So sei das Viersterne-Hotel Marivent im Gespräch, von dem sich Gobalia trennen wolle. Globalia hatte im November Schlagzeilen gemacht, als die Pläne bekannt wurden, die Mallorca-Fluglinie Air Europa an IAG zu verkaufen.

Für Marriott könnte das Son Antom-Hotel die Chance sein, den Golf-Tourismus in Llucmajor auszubauen. Der Marriott Club Son Antem hatte erst kürzlich einen zweiten Golfclub in direkter Nähe erworben. /tg