23,5 Grad auf Mallorca - so warm klingt der November aus

Abendstimmung am Mittwoch (27.11.) am Hafen von Palma.

Abendstimmung am Mittwoch (27.11.) am Hafen von Palma. Foto: MZ-Livecams

Nach dem frühen Kälte-Einbruch auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen noch einmal gemütlich warm auf der Insel. Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 20 Grad machen den Dauerregen der vergangenen Wochen vergessen.

Am Mittwoch (27.11.) wurden viele Insulaner schon am Morgen von der ungewohnten Wärme überrascht. Bis zum Nachmittag stiegen die Temperaturen dann in Cala Ratjada auf 23,5 Grad, in Sa Pobla auf 22 Grad und in der Gegend um die Balearen-Universität in Palma auf 21,5 Grad. Auch die Meteorologen beim spanischen Wetterdienst Aemet dürften ins Schwitzen gekommen sein. Sie hatten inselweit 21 Grad vorhergesagt.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch am Donnerstag (28.11.) soll die Insel wieder die 20-Grad-Marke knacken, allerdings nicht mehr so deutlich. Am wärmsten soll es dabei in der Gegend um Felanitx und Sa Pobla (je 20 Grad) werden. Der Wind weht aus südwestlichen Richtungen. Wer abends das Anschalten der neuen Weihnachtsbeleuchtung in Palma bewundern möchte, darf den Regenschirm zu Hause lassen.

Freitag und Samstag soll sich das schöne Wetter noch halten. Pünktlich zum Ersten Advent am Sonntag (1.12.) melden sich dann aber die Regenwolken wieder und bringen kühlere Temperaturen mit. /tg