Große Drogenrazzia auf Mallorca und in Katalonien

Rund hundert Beamte der Guardia Civil nehmen seit dem frühen Donnerstagmorgen (28.11.) an einer großen Drogenrazzia auf Mallorca und in Katalonien teil. In Angriff genommen werden rund 20 Hausdurchsuchungen, die meisten davon in Palma de Mallorca.

Durchsucht werden sowohl die Wohnungen mutmaßlicher Mitglieder eines Drogenclans sowie auch Verkaufspunkte. Vorausgegangen waren nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" langwierige Ermittlungen über große Mengen von Drogen, die auf die Insel geschmuggelt werden.

Die Razzia ist der zweite Teil der sogenannten Operation Crótala. Bereits im August hatte die Polizei in einem ersten Schlag 20 Personen festgenommen und 90 Kilogramm Drogen konfisziert. Bei den Ermittlungen entdeckten die Beamten ein Kokain-Labor in Lloseta. /ff