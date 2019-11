Wegen Korruption gesuchter Deutsch-Franzose auf Mallorca gefasst

Die deutsche Polizei hat in Zusammenarbeit mit den spanischen Kollegen einen Bauunternehmer auf Mallorca festgenommen. Das hat das saarländische Landespolizeipräsidium am Donnerstag (28.11.) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Mann wurde mit mehreren europäischen Haftbefehlen gesucht und hielt sich in Santa Ponça versteckt.

Dem 67-jährigen deutsch-französischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, über Jahre hinweg Schmiergeldzahlungen und sonstige Zuwendungen an (ehemalige) hochrangige Mitarbeiter vom Grobblechwerk Dillinger Hütte geleistet zu haben. Im Gegenzug wurden er und sein Unternehmen durch die korrumpierten Mitarbeiter begünstigt und bei Ausschreibungen bevorzugt, wie es in der Pressemitteilung heißt. So erhielten er und andere beteiligte Unternehmen Bauaufträge im sechs- bis achtstelligen Eurobereich.

Im Oktober 2018 gelang es den deutschen Beamten, den Mann in Santa Ponça festzunehmen. Die spanische Justiz ließ den Angeklagten gegen Auflagen frei, woraufhin der 67-Jährige untertauchte.

Er hatte offenbar die Insel nie verlassen und versteckte sich in Santa Ponça, wo er im Keller von Freunden wohnte. Die Ermittler fanden ihn vor zwei Wochen, am Dienstag (26.11.) wurde er nach Frankfurt ausgeliefert. /rp