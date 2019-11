Der Dezember auf Mallorca beginnt mit Regen und Gewitter

Zum Wochenende zeigt sich das Wetter auf Mallorca noch von seiner besten Seite - bevor es sich dann pünktlich zum Dezemberbeginn verschlechtert.

Am Freitag (29.11.) steigen die Temperaturen auf Mallorca auf mehr als 20 Grad, am wärmsten wird es in Sa Pobla mit 22 Grad. Auch in der Tramuntana werden Werte von 17 Grad erreicht. Dazu scheint meist die Sonne, nur ein paar Wolken zeigen sich am Himmel. Der Wind weht schwach. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen bei 9 Grad, im Südwesten der Insel bei 12 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch der Samstag, der letzte Novembertag, wird laut der Prognose des Wetterdienstes Aemet schön auf Mallorca. Wenn sich der Morgennebel verzogen hat, werden im Inselinnern bei meist blauem Himmel wieder 21 Grad erreicht, in Palma de Mallorca bis zu 19 Grad. Die nächtlichen Tiefstwerte sinken etwas ab im Vergleich zur Nacht davor.

Am Sonntag dann ziehen Wolken auf, vor allem am Nachmittag und am Abend kann es regnen. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Am Montag dann verstärkt sich der Regen, und es muss mit Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen gehen zurück, der Wind frischt ortsweise auf. /ff