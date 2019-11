Playa de Palma sperrt Promenade sonntags für Autoverkehr

Die Uferpromenade der Playa de Palma auf Mallorca wird von Dezember bis Februar immer sonntags für den Verkehr gesperrt. So sollen Spaziergänger in Ruhe flanieren können, heißt es zur Begründung der Initiative, die von den Hoteliers an der Playa de Palma ausgeht. Unterstützt wird sie von der Organisation PalmaBeach und der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca.

Die Sperrung gilt in der Zeit vom 8. Dezember bis 23. Februar, jeweils in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, wie die Agentur Europapress berichtet. Dann dürfen zwischen dem Balneario 15 (Can Pastilla) und dem Sturzbach Jueus (Arenal) keine Autos auf der Uferpromenade verkehren. Über die Einhaltung des Verbots wacht die Ortspolizei.

Die Stadt plant Sportevents wie zum Beispiel Nordic Walking, eine Gratis-Veranstaltung ist für den 15. Dezember um 10.30 Uhr am Palma Aquarium geplant. "Wir wollen, dass die Residenten mit ihren Familien kommen, am Meer spazieren gehen, in unseren Cafés frühstücken und in unseren Restaurants zu mittag essen", wird die Präsidentin der Hoteliersvereinigung, Isabel Vidal, zitiert, "sie sollen die Playa de Palma im Winter erleben". /ff