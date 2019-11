Stadt Palma beschließt strengere Auflagen für Spielsalons

Strengere Regeln für das Eröffnen neuer Spielsalsons hat die Stadt Palma de Mallorca aufgestellt. Der Ratsbeschluss fiel einstimmig bei der Sitzung am Donnerstag (28.11.) Ein zuvor von der Ciudadanos-Fraktion präsentierter Antrag war so erweitert worden, dass die Regierungskoalition der Linksparteien zustimmte. Gleichzeitig wolle man die bereits bestehenden Spielsalons verstärkt auf Einhaltung der Normen prüfen.

Hintergrund: Palma die Hauptstadt der Spielsalons

Insbesondere in der Nachbarschaft von Schulen, Kindergärten oder Krankenhäusern soll es schwieriger werden, Spielsalons zu eröffnen. Da nicht alle Kompetenzen in diesem Bereich in der Hand der Stadtverwaltung liegen, wurde das Rathaus zudem damit beauftragt, die Landesregierung um zusätzliche Regulierung zu bitten.