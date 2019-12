Die neue Woche auf Mallorca startet mit Warnstufe Gelb und einem Temperatursturz

Der Wettergott wollte Mallorca wohl nicht den ersten Advent versauen. Statt dem angekündigten Regenwetter bleibt es auf der Insel am Sonntag (1.12.) noch schön. Dafür wird es in der neuen Woche ziemlich mies.

Temperaturen von 21 Grad in Sa Pobla, 19 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx sorgen am Sonntag dafür, dass die weihnachtlichen Gedanken noch in weite Ferne rücken. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Erst in der Nacht kann es hin und wieder etwas tröpfeln.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das prognostizierte schlechte Wetter dürfte dann am Montag eintreffen. Die Temperaturen sinken dann um satte fünf Grad. Mehr als 16 Grad werden es tagsüber nicht. Dazu gesellen sich dicke graue Regenwolken, die für Gewitter und Starkregen sorgen.

Eine Unwetterwarnung hat der spanische Wetterdienst bislang aber nur für die Küste ausgegeben. In den Abenstunden soll ein heftiger Wind aufziehen, der das Meer aufpeitscht. Rund um Mallorca gilt ab 18 Uhr Warnstufe Gelb wegen bis zu drei Meter hohen Wellen.

Die Warnstufe gilt auch für den Dienstag. Dann geht es mit dem Regenwetter weiter. Während es tagsüber noch den ein oder anderen trockenen Moment gibt, soll am Abend ein Dauerregen einsetzen. Wieder kann der Niederschlag stark ausfallen und von Gewitter begleitet werden. An den Temperaturen ändert sich nicht.

Auch der Ausblick auf die restliche Woche ist wenig rosig. Bis Donnerstag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca nicht unter 90 Prozent. Immerhin soll das nächste Wochenende wieder etwas besser werden. /rp