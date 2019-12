Wolkenbruch setzt Can Picafort auf Mallorca unter Wasser

Erdgeschoss auspumpen war in Can Picafort angesagt.

Ein Wolkenbruch hat am frühen Montagmorgen (2.12.) den Urlauberort Can Picafort im Nordosten von Mallorca unter Wasser gesetzt. Etwa zehn Geschäfte im Ort wurden überschwemmt, auch Wohnhäuser waren von Überflutungen betroffen. Die Feuerwehr musste das Wasser aus den Erdgeschossen abpumpen.

Auf der gesamten Insel gab es in der Nacht auf Montag Niederschläge, am heftigsten fielen diese allerdings sehr örtlich über Can Picafort und Muro aus. Dort registrierte die Wetterstation Muro-s'Albufera zwischen 4 Uhr und 4.50 Uhr 98 Liter Regen pro Quadratmeter. Insgesamt kamen 108 Liter pro Quadratmeter Regen in der Nacht herunter.

Die Temperaturen sinken am Montag um satte fünf Grad. Mehr als 16 Grad werden es tagsüber nicht. Dazu gesellen sich dicke graue Regenwolken, die für Gewitter und Starkregen sorgen.

Für Montag, Dienstag und Mittwoch gilt auf Mallorca die Warnstufe Gelb wegen heftiger Niederschläge und unruhiger See. Ab Montagabend soll ein heftiger Wind aufziehen, der das Meer zusätzlich aufpeitscht. Rund um Mallorca gilt ab 18 Uhr Warnstufe Gelb wegen bis zu drei Meter hohen Wellen.

Am Dienstag geht das Regenwetter weiter. Während es tagsüber noch den ein oder anderen trockenen Moment gibt, soll am Abend ein Dauerregen einsetzen. Wieder kann der Niederschlag stark ausfallen und von Gewitter begleitet werden. An den Temperaturen ändert sich nicht.

Auch der Ausblick auf die restliche Woche ist wenig rosig. Bis Donnerstag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca nicht unter 90 Prozent. Immerhin soll das nächste Wochenende wieder etwas besser werden. /rp /jk