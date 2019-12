Warnstufe Orange: Meteorologen warnen vor Unwetter auf Mallorca

Angesichts eines drohenden Unwetters gilt auf Mallorca am Dienstag (3.12.) und Mittwoch (4.12.) die Warnstufe Orange wegen heftiger Schauer, Gewitter und starker Windböen. Auch die Wellen an der Küste werden gefährlich hoch. Am Dienstag gilt deshalb Warnstufe Gelb wegen unruhiger See, am Mittwoch wird die Warnstufe auf Orange erhöht.

Die Regenfälle sollen gegen Dienstagmittag beginnen. 24 Stunden lang - also bis Mittwochmittag - können örtlich bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde fallen. Im Süden werden die Wolkenbrüche weniger intensiv ausfallen. Dennoch können 30 Liter pro Quadratmeter und Stunde heruntergehen. Solche Regenfälle können mitunter zu gefährlichen Überschwemmungen führen. Vermeiden Sie das Autofahren, sofern Sie können.

Der heftige Wind aus nördöstlichenlichen Richtungen lässt die Wellen immer höher schlagen. In der Nacht auf Mittwoch sollen sie bis zu fünf Meter hoch werden. Am Mittwoch dreht der Wind auf östliche Richtungen.

Can Picafort überschwemmt

Schon am Montagmorgen (2.12.) hatte ein Wolkenbruch am frühen Morgen den Urlauberort Can Picafort im Nordosten von Mallorca unter Wasser gesetzt. Etwa zehn Geschäfte im Ort wurden überschwemmt, auch Wohnhäuser waren von Überflutungen betroffen. Die Feuerwehr musste das Wasser aus den Erdgeschossen abpumpen.

Auf der gesamten Insel gab es in der Nacht auf Montag Niederschläge, am heftigsten fielen diese allerdings sehr örtlich über Can Picafort und Muro aus. Dort registrierte die Wetterstation Muro-s'Albufera zwischen 4 Uhr und 4.50 Uhr 98 Liter Regen pro Quadratmeter. Insgesamt kamen 108 Liter pro Quadratmeter Regen in der Nacht herunter.

Milde Temperaturen auf Mallorca

Die Temperatuen bleiben verhältnismäßig mild. Am Dienstag werden es in Palma de Mallorca bis zu 18 Grad. Nachts kühlt es sich auf 10 Grad ab. Mittwoch werden 17 Grad erreicht. Die Nacht wird mit 13 Grad noch milder. Im weiteren Wochenverlauf lässt der Wind nach. Es kann weiterhin zu ortsweise heftigen Niederschlägen kommen. /tg