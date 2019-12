Gewitternacht setzt Mallorca unter Wasser

In einer heftigen Gewitternacht von Dienstag (3.12.) auf Mittwoch (4.12.) sind auf Mallorca starker Wind und hohe Niederschlagsmengen gemessen worden. In der Wetterstation Sierra de Alfabia bei Bunyola fegten Böen mit einer Geschwindigkeit von 91 Kilometern pro Stunde über die Insel, bei Capdepera waren es 79 Kilometer pro Stunde. Im Gebiet der Balearen wurden insgesamt mehr als 8.000 Blitze registriert.



Beeindruckend sind auch die Regenmengen, die über die Nacht fielen. In Santa Maria del Camí gingen bis 7 Uhr morgens 94 Liter Wasser herunter, in Escorca waren es 89 Liter, in Bunyola 84 Liter und in Plma 61 Liter pro Quadratmeter. Ortsweise kam der Niederschlag auch als Hagel herunter.



Zu Überschwemmungen kam es unter anderem in der Gemeinde Llucmajor, auch in Porreres, Campos sowie in Cala Pi in Palma de Mallorca. Wie das Regenwasser die Straßen überschwemmte, zeigt zum Beispiel ein aus einem Bus in Campos gefilmtes Video auf Twitter:





Warnstufe Orange bis Mittwoch 18 Uhr

Das seit Dienstag wütende Unwetter mit mehreren Gewitterfronten ist noch nicht vorüber. Bis 18 Uhr am Mittwoch gilt die Warnstufe Orange wegen Starkregens, Windböen und hoher Wellen. Der Inselrat mahnt Autofahrer weiterhin zu Vorsicht auf den Straßen Mallorcas.Hintergrundinfo: Das bedeuten die Wetterwarnstufen auf Mallorca Am Mittwochabend lässt das Unwetter nach und der Wind flaut ab. Allein wegen der Wellen gilt am Donnerstag (5.12.) noch die Warnstufe Gelb. Es kann auch am Donnerstag noch zu vereinzelten Gewittern mit örtlich heftigen Regenfällen kommen. Sie erreichen aber nicht mehr die Intensität der Tage zuvor.Die Temperaturen bleiben stabil, mit Höchstwerten um die 18 Grad und Tiefstwerten um die 10 Grad in Palma de Mallorca Am Freitag kommt es vereinzelt zu Frühnebel. Im Laufe des Tages reißt die Wolkendecke auf. Vereinzelte Schauer sind möglich aber nicht mehr so wahrscheinlich.