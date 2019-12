Angestellte von Thomas Cook auf Mallorca erhalten Abfindung

Rund 700 Mitarbeiter waren am Firmensitz von Thomas Cook in Palma angestellt.

Nach über zwei Monaten des Wartens und der Ungewissheit haben die Angestellten des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook auf Mallorca nun Sicherheit: Sie haben am Donnerstag (5.12.) nun einen sogenannten ERE unterschrieben, ein Instrument, mit dem in Spanien Massenentlassungen geregelt werden. Dieser ERE beinhaltet für die Mitarbeiter von Thomas Cook - die meisten waren in der Firmenzentrale im Gewerbegebiet Son Valentí beschäftigt - die Zahlung des November-Gehalts sowie die gesetzlich zustehende Abfindung von 20 Tagessätzen pro gearbeitetem Jahr.

Maximal zwölf zusätzliche Gehälter bekommen die Mitarbeiter dadurch. Allerdings ist noch nicht ausgeschlossen, dass die Angestellten noch mehr erhalten. Möglicherweise werden während der Abwicklung der Firma weitere 3 Millionen Euro für zusätzliche Abfindungen zur Verfügung stehen. Die Angestellten in Palma mussten laut Insolvenzrecht in den vergangenen neun Wochen seit der Pleite am 23. September weiterhin täglich am Arbeitsplatz erscheinen, obwohl sie keine Aufgaben mehr hatten. /jk

