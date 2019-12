Mallorca kratzt zum zweiten Advent an der 20-Grad-Marke

Hurra, ein langes Wochenende steht bevor. Am Freitag (6.12) feiern die Spanier ihre Verfassung und nehmen sich frei. Der Wettergott schließt sich mit Sonne und angenehmen Temperaturen der Sause auf Mallorca an.

Schon am Donnerstag ist es auf der Insel sonniger als erwartet. Anfänglich hatte der spanische Wetterdienst noch bis 18 Uhr mit Warnstufe Gelb vor Starkregen und Gewitter gewarnt. Die pralle Dezembersonne lässt derartiges nicht vermuten.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 Grad, nachts kühlt es auf 6 Grad ab.

Der Freitag startet neblig, im Norden sind ein paar wenige Regentropfen möglich. Tagsüber dürfte es dann bei Sonnenschein trocken bleiben. Die Tagestemperaturen gleichen denen vom Vortag, nachts bleibt es drei Grad wärmer.

Am Wochenende geht es unverändert weiter: Nebel am Morgen, viel Sonne tagsüber. Die Temperaturen bleiben am Samstag gleich, am Sonntag steigen sie nochmal ein Stück an. /rp