Zwei junge Männer nach Messer-Attacke in Palma de Mallorca festgenommen

Beamte der Nationalpolizei haben am Donnerstag (5.12.) zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren festgenommen, die verdächtigt werden, am vergangenen Wochenende in der Nacht zum Sonntag (1.12.) zwei weitere Männer im Viertel La Soledat in Palma de Mallorca schwer verletzt zu haben.

Die beiden Opfer erlitten nach dem Angriff mit den Stichwaffen schwere Verletzungen an Lunge und Leber. Beide Männer mussten in bedrohlichem Gesundheitszustand auf die Intensivstation des Krankenhauses Son Espases gebracht werden. Bei einem der Männer bestand Lebensgefahr.

Nachdem der Vorfall bekannt wurde, suchten die Polizeibeamten in den vergangenen Tagen gezielt nach den beiden Tätern und konnte sie schließlich festnehmen.

Laut den Polizeiberichten ereignete sich der Vorfall am Sonntagmorgen (1.12.). Ein Auto mit drei Insassen fuhr zu diesem Zeitpunkt im Carrer Teix im Stadtviertel La Soledat. An der Kreuzung mit dem Carrer Fornaris hielt das Fahrzeug an, einer der Insassen stieg aus und begann, mit zwei jungen Männern zu sprechen, die in einem anderen, geparkten Auto saßen.

In der Gruppe brach ein Streit aus. Wenig später gingen die beiden jungen Männer mit einem Hammer und einem Messer auf zwei der drei Insassen des ersten Autos los. Die beiden Verletzten wurden mit dem Auto ihres Begleiters ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Am Donnerstag (5.12.) konnten die beiden Tatverdächtigen dann in El Molinar und La Soledat festgenommen werden. /sw