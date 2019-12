Die neue Woche startet sonnig - und mit viel Wind

Sonnig und mit geschmeidigen 18 Grad beglückt der Sonntag (8.12.) all jene, die den Tag auf Mallorca draußen verbringen wollen. An den Temperaturen ändert sich auch zum Wochenbeginn erstmal wenig: Tagsüber sind 17 Grad angesagt, in der Nacht geht es auf bis zu zehn Grad herunter.

Auch hier bleibt es, außer im Nordosten der Insel, erstmal sonnig. Allerdings fegt ein heftiger Westwind über die Balearen, sodass die staatliche Wetteragentur Aemet Warnstufe Gelb wegen Wind und hohen Wellen ausgerufen hat.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Dienstag gehen die Temperaturen leicht herunter, es bleibt aber weitgehend sonnig, mit einigen Wolken in den höheren Lagen - der Wind vom Vortag lässt nach. In der Nacht zum Mittwoch könnte es zu vereinzelten Schauern kommen. Tagsüber bleibt es aber freundlich. /pss