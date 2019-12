Video: Rettungsaktion per Hubschrauber aus Sturzbach

Guardia Civil und Feuerwehr auf Mallorca haben am Samstag (7.12.) eine Frau aus dem Solleric-Sturzbach in der Gemeinde Alaró gerettet. Die 54-Ja?hrige war mit einer Canyoning-Gruppe aus Palma de Mallorca unterwegs, als sie sich bei einem Sprung am Knöchel verletzte.

Wegen der schwierigen Zugänglichkeit, entschieden sich die Rettungskräfte zu einer Bergung per Hubschrauber. Die Frau wurde ins Krankenhaus Son Espases geflogen.Es war die 122. Bergrettung in diesem Jahr. Die Balearen sind die Region mit den meisten Einsätzen dieser Art in Spanien. /pss