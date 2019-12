Leiche in der Bucht von Sóller entdeckt

In der Bucht von Sóller im Norden von Mallorca ist am Montagabend (9.12.) eine Leiche entdeckt worden. Wegen der stürmischen See konnte der leblose Körper zunächst nicht von Rettungskräften der Guardia Civil vor Ort geborgen werden. Stattdessen wurden Spezialkräfte verständigt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zunächst war unklar, ob es sich bei dem Toten um einen Mann oder eine Frau handelt, auch zum Alter gab es noch keine Angaben. Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet. /ff