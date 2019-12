Mallorca-Airline Eurowings kommt inzwischen pünktlich an

Der Mallorca-Flieger Eurowings, eine Tochter von Lufthansa, hat sich offenbar zu einer pünktlichen Airline gemausert. Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens am Dienstag (10.12.) hervorgeht, sind im November 2019 rund 93 Prozent aller Flüge pünktlich gewesen. Die Fluggesellschaft sei etwa am Flughafen von Düsseldorf die pünktlichste Linie.

Eurowings hatte im Winter 2018 ein Optimierungsprogramm namens SCOPE initiiert und im Zuge dessen an zahlreichen Stellschrauben gedreht. So wurden unter anderem die Bodenzeiten der Flugzeuge verlängert, mehr Ersatzflugzeuge bereitgestellt oder auch die Boarding-Prozesse beschleunigt. Nach der Pleite von Air Berlin und Niki hatte speziell Eurowings viele Slots übernommen und war in kurzer Zeit schnell gewachsen, was zum Teil auch auf Kosten der Pünktlichkeit ging.

Laut Eurowings schlägt sich die größere Pünktlichkeit nun auch auf die Bilanzen nieder. So habe man im zu Ende gehenden Jahr deutlich weniger Entschädigungen für Ausfälle oder Verspätungen zahlen müssen. Das Betriebsergebnis der Lufthansa-Tochter sei daher im dritten Quartal 2019 um fast 40 Prozent auf 169 Millionen Euro gestiegen. /jk